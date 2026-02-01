la bellezza applicata alla vita quotidiana

Questa sera alle 18 apre al pubblico nel Chiostro di Freak Andò, in via delle Moline 14c, la mostra ‘Moda e arti applicate del 900’. Un viaggio nel tempo attraverso oggetti e stile, capace di sorprendere e far scoprire come la bellezza si sia sempre mescolata alla vita di tutti i giorni. La mostra rimarrà aperta nei prossimi giorni, invitando i visitatori a immergersi in un percorso tra moda e design del secolo scorso.

Un viaggio nel tempo che procurerà parecchi attimi di meraviglia. Si può immaginare così la mostra ’Moda e arti applicate del 900’ che inaugura oggi alle 18 nel Chiostro di Freak Andò in via delle Moline 14c alle 18. Si tratta di un appuntamento del calendario di Art City che giornalmente apre spazi, mostra bellezza e creatività. Nel mondo di Maurizio Marzadori, qui con un taglio artistico, è protagonista la cultura delle avanguardie del Novecento, con focus particolare sul Futurismo e un tuffo nel Razionalismo e il Bauhaus, nell’aerodinamica (’Streamline’) e più estensivamente nel Deco. Si incontreranno gli artisti e le ditte più significative come Diulgheroff, Seneca, Bonazzi, Tavolara, Rubino, Agostoni, Tato, Ado, Mazzotti, Hagenauer, Lenci, Giusti, Radice con un omaggio speciale a Thayaht, e con la presenza di lavori che, seppur di autori anonimi, si caratterizzano come vere e proprie opere d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

