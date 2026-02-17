Eccellenza Il Viareggio continua a deludere pure dopo il cambio in panchina Real FQ a tutto gas

Il Viareggio ha perso ancora una partita, anche dopo il cambio in panchina, e questo ha peggiorato le sue possibilità di salire in classifica. La squadra ha subito un'altra sconfitta contro il Real FQ, che ha giocato con grande determinazione. A otto turni dalla fine del campionato, la vetta sembra ormai irraggiungibile: la Lucchese, che non ha ancora perso una partita e ha il miglior attacco e la miglior difesa, guida con sei punti di vantaggio sulla Zenith Prato e con undici sul Viareggio. Tuttavia, il divario potrebbe ridursi a otto punti, dato che le zebre hanno già riposato

In Eccellenza a 8 giornate dalla fine il campionato è chiuso per la vetta con la Lucchese (ancora imbattuta, oltre che miglior attacco e miglior difesa del torneo) a +6 sulla Zenith Prato ed a +11 sul Viareggio (eventualmente accorciabile a 8 punti di distacco dato che le zebre a differenza di rossoneri e lanieri hanno già riposato). Il cambio di allenatore sulla panchina bianconera non ha portato per adesso quella svolta attesa. Ovviamente il buon Lorenzo Fiale (scelto per il dopo Walter Vangioni) non ha "la bacchetta magica" e avrà bisogno di tempo per portare le sue idee. Ma il problema evidentemente non sta nel manico ma altrove.