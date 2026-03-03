Nel campionato di Eccellenza, il Viareggio ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Fratres Perignano nel match di playoff, con i gol di Kthella e Gianmarco Gabrielli. Dopo la partenza con Elia Galligani, la squadra ha migliorato la propria prestazione mentale. Nel frattempo, Della Bona ha cambiato marcia al Real FQ, mentre l’Eccellenza ha visto l’aggancio al secondo posto dello Zenith Prato, che riposava, a otto punti dalla capolista Lucchese.

In Eccellenza il Viareggio nel dopo Elia Galligani ha battuto 2-0 il Fratres Perignano nello scontro playoff con una rete per tempo di Kthella e Gianmarco Gabrielli (8° gol) agganciando così al 2° posto lo Zenith Prato che riposava, a -8 dalla capolista Lucchese. Con il nuovo allenatore Lorenzo Fiale fanno 7 punti (e 7 gol!) in 3 partite nel dopo Vangioni. Lo score del Real Forte Querceta da quando c’è Della Bona in panchina nel dopo Verdi invece dice 18 punti in 10 gare: score aggiornato col successo 2-1 sul Fucecchio firmato Geraci e Franzoni che avvicina i bianconerazzurri alla salvezza diretta. Qui Viareggio. Sono sembrate “più squadra“ le zebre, nella gestione e nell’atteggiamento, specialmente nel secondo tempo di domenica ai Pini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fiale ha migliorato il Viareggio nella testa, Della Bona ha cambiato marcia al Real FQ

Eccellenza. Il Viareggio ora scopre gol nuovi con Sforzi e Tieu. Real FQ: 4 punti in due gare con Della BonaIn Eccellenza tutto invariato nella lotta a tre al vertice della classifica dove hanno vinto tutte (di misura): Lucchese, Zenith Prato e Viareggio.

Leggi anche: Calcio: Eccellenza e Promozione. Il Real FQ ha preso Ion Gabrielli. Al Necchi ospiterà il Montespertoli