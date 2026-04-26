Eccellenza | sogni di gloria e lotta salvezza il big match domenicale

Domenica 26 aprile 2026 si terranno importanti incontri tra squadre locali di Eccellenza e Promozione. La Mezzolara affronta un match cruciale per tentare la promozione in Serie D, mentre lo Young Santarcangelo disputa una partita fondamentale per evitare la retrocessione. Entrambi gli incontri si svolgeranno nel fine settimana e coinvolgono squadre in posizioni decisive nelle rispettive classifiche.

? Cosa sapere Domenica 26 aprile 2026 decisivi scontri per Eccellenza e Promozione tra club locali.. Mezzolara punta alla promozione in Serie D mentre lo Young Santarcangelo cerca la salvezza.. Domenica 26 aprile 2026, le ore 15:30 segnano il momento della verità per decine di società del calcio dilettantistico, con lo Young Santarcangelo che punta alla salvezza in casa contro il Solarolo e il Mezzolara che può conquistare la promozione in Serie D a Sanpaimola. Il del calcio regionale si anima sotto il sole di questa domenica, tra sogni di gloria e lotte disperate per restare nella categoria. Nelle piazze dell’Eccellenza e della Promozione, ogni palloni in gioco pesa come un macigno sulle ambizioni di intere comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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