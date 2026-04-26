Oggi alle 16:30 si gioca il match tra Osimana e Fabriano Cerreto al campo Diana. La squadra di casa cerca punti per allontanarsi dalla zona playout, mentre il Fabriano Cerreto spera di mantenere la distanza dalla Civitanovese. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, con obiettivi specifici in classifica. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle motivazioni degli incontri è stato comunicato.

? Cosa sapere Osimana e Fabriano Cerreto si affrontano oggi alle 16:30 al campo Diana.. Il punto serve al Fabriano per distanziarsi dalla Civitanovese in zona playout.. Oggi alle 16:30 l’Eccellenza si appresta a vivere la sua trentesima giornata con il derby Osimana-Fabriano Cerreto al centro di un calcistico dove la lotta per la salvezza e la corsa ai vertici si intrecciano in scenari decisivi. Al campo Diana, l’Osimana affronta i sostenitori locali senza più alcun obiettivo legato alla classifica, dopo una stagione trascorsa lontano dai sogni dei playoff che sono rimasti un miraggio per i giallorossi. Il clima all’interno della squadra è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eccellenza: derby decisivo per il Fabriano e sogni di gloria per l’Urbania

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