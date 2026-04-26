Eccellenza Si chiude con un derby Posta in palio alta per il Fabriano

La stagione si conclude con un derby tra le due squadre locali. Per l’Osimana, che ha già concluso il campionato senza possibilità di playoff, sarà l’ultima partita stagionale e l’occasione di salutare i tifosi. La squadra ospite, invece, cerca di concludere con una vittoria, anche se la posta in palio rimane alta per il Fabriano. La partita si disputerà in un clima di attesa e sfida tra le due formazioni.

Un derby per chiudere la stagione. Almeno per l’ Osimana - libera da ogni assillo di classifica visto che per un’altra stagione i playoff sono rimasti solo un sogno per i giallorossi - che saluterà i propri tifosi. Potrebbe essere ai saluti con l’Osimana, secondo indiscrezioni, anche Alex Buonaventura che tanto bene ha fatto in questi anni con i ‘senzatesta’. E non dovrebbe essere l’unico. Insomma le emozioni non mancheranno al Diana dove la posta in palio è altissima per il Fabriano Cerreto che deve vincere per confermare la zona playout e non rischiare di essere raggiunto dalla Civitanovese che chiude la classifica con due punti in meno. Interessante l’ultima giornata in Eccellenza per la zona bassa, ma anche per la corsa playoff, anche se la Fermana ha a disposizione due risultati su tre per annullare gli spareggi promozione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Si chiude con un derby. Posta in palio alta per il Fabriano Notizie correlate Leggi anche: Vis e Samb, un derby con posta alta in palio Ternana-Campobasso: il derby di Maestripieri: "La posta è alta, vorrei vincessero entrambe"Ternana-Campobasso, oltre ad essere uno snodo cruciale per il quarto posto in classifica, ha pure il sapore particolare di un derby del cuore per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eccellenza, ecco come si chiude la stagione. Chi va ai playoff e chi ai playout; Eccellenza A, Licata in D, si chiude al Liotta con lo Sciacca. Zona play off; Calcio Eccellenza, atto finale: verdetti già scritti in vetta, novanta minuti di fuoco in coda; Eccellenza, Belluomini tiene a galla i viola: pari prezioso col Cenaia. Eccellenza si chiude con un derby. Posta in palio alta per il FabrianoUn derby per chiudere la stagione. Almeno per l’Osimana - libera da ogni assillo di classifica visto che per ... msn.com Calcio, il Civitavecchia chiude la stagione con la ViterbeseSarà il derby tra Civitavecchia e Viterbese a chiudere la stagione regolare del campionato di Eccellenza, girone A e per i padroni di casa, in anticipo, anche una stagione travagliata. Domani alle 16. trcgiornale.it GRICIGNANO BRINDA ALL'ECCELLENZA - facebook.com facebook