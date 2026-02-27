Ternana-Campobasso | il derby di Maestripieri | La posta è alta vorrei vincessero entrambe

Ternana-Campobasso si prepara come una sfida decisiva per il quarto posto in classifica e rappresenta anche un derby molto sentito per Marco Maestripieri, che esprime chiaramente la sua voglia di vedere entrambe le squadre ottenere il massimo risultato. La partita mette in palio punti importanti e suscita grande attesa tra i tifosi di entrambe le compagini.

Ternana-Campobasso, oltre ad essere uno snodo cruciale per il quarto posto in classifica, ha pure il sapore particolare di un derby del cuore per Marco Maestripieri. Docente a Coverciano per i corsi di formazione degli allenatori, nato a Terni, cresciuto nelle giovanili della Ternana e con un passato anche nell’Elettrocarbonium di Elio Giulivi, l’ex rossoverde si è poi trasferito a Campobasso dove vive da tempo con la famiglia. Centrocampista di grande qualità col vizio del gol, Maestripieri ha toccato l’apice della propria carriera ottenendo col Campobasso la promozione in B nei primi anni Ottanta, disputando con la squadra molisana, della quale è stato anche capitano, cinque campionati nella serie cadetta e altrettanti in C1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

