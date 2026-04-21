vis e samb un derby con posta alta in palio

Domenica al stadio Benelli si svolgerà il derby tra le due squadre che si contendono punti importanti in vista dei playoff. La partita rappresenta una vera e propria prova generale, poiché per entrambe le formazioni si tratta di un incontro decisivo, con la posta in palio molto alta. La sfida tra le due formazioni è attesa con grande interesse dagli appassionati, che seguiranno con attenzione gli sviluppi del match.

Domenica al Benelli la prova generale dei playoff. Il derby con la Sambendettese sará infatti un gara da dentro o fuori per entrambe. I biancorossi per raggiungere il settimo posto, che consentirebbe di giocare la prima gara dei playoff in casa con due risultati su tre a disposizione, possono solo vincere e sperare nel pari tra Ternana e Pianese; stesso discorso per la Samb se vuole evitare i playout. I rossoblù hanno infatti due punti in meno della Torres, ospitata da un Arezzo che negli ultimi novanta minuti della stagione si giocherà con l’Ascoli la promozione diretta. Rilevanti in chiave playoff anche le scelte di formazione che domenica alle 14:30 effettuerà Stellone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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