case green la sfida decisiva per il futuro si gioca adesso

È iniziata la corsa alla realizzazione delle case green in Italia, con la direttiva europea che impone nuove regole da recepire entro maggio 2026. Le autorità italiane sono al lavoro per tradurre le indicazioni europee in norme nazionali, mentre le imprese del settore si preparano alle sfide di un mercato in evoluzione. La questione riguarda ora la capacità di adeguarsi alle nuove disposizioni nei tempi previsti.

Scatta il timer per la direttiva europea sulle Case green: entro maggio 2026 l’Italia sarà chiamata a tradurla in legge nazionale. Una sfida che incide in profondità sul settore edilizio e sui conti pubblici. Le stime della Società italiana di Medicina ambientale (Sima), condivise con Velux Italia, parlano di 85 miliardi di euro necessari entro il 2030 per gli interventi di efficientamento energetico. In parallelo, però, si aprirebbe un mercato da 280 miliardi considerando effetti diretti, indiretti e l’indotto. Il provvedimento rientra nella strategia climatica dell’Unione europea, che punta alla completa decarbonizzazione del patrimonio edilizio entro il 2050. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

