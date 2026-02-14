La partita tra Castelnuovo e Larcianese si gioca oggi alle 14.30, perché il Castelnuovo ha deciso di anticipare l’incontro della nona giornata di ritorno. La squadra di Maurizio Cerasa arriva in casa con l’obiettivo di ottenere una vittoria, anche senza la presenza di Casci, che manca per infortunio. Il match si svolge al campo di Castelnuovo, dove i padroni di casa sperano di riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti.

Oggi, alle 14.30, per la nona giornata del girone di ritorno, il Castelnuovo anticipa al sabato l'incontro casalingo con i pistoiesi della Larcianese di Maurizio Cerasa, come già annunciato nell'edizione di ieri. Si tratta del secondo anticipo interno. dopo quello con la Lucchese di quindici giorni fa, con l'auspicio che il risultato sia favorevole ai gialloblu che hanno necessità di ritornare alla vittoria che manca da dieci turni. "I ragazzi si sono allenati con impegno, come al solito – commenta l'allenatore Luigi Grassi – e in tutti c'è il desiderio di far felici di nuovo società e tifosi con i tre punti.

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca Casci

