Eccellenza Girone A La Real Cerretese lotta ma non basta Vince il Belvedere

Nel Girone A, la partita tra la Real Cerretese e il Belvedere si è conclusa con una vittoria per quest’ultimo, che ha segnato cinque reti contro le due della squadra avversaria. La formazione del Belvedere ha schierato Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Pecchia, Canessa, Bartolini e Tenci. La Real Cerretese, nonostante gli sforzi, non è riuscita a evitare la sconfitta.

belvedere 5 real cerretese 2 BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Pecchia, Canessa, Bartolini, Tenci. A disp.: Balassone, Franchellucci, Di Domenico, Scartabelli, Gigli, Colledan, Faenzi, Esposito, Tantone. All.: Giallini. REAL CERRETESE: Battini, Tramacere, Dal Porto, Pievani, Lamberti, Mordagà, Ferrara, Gargiulo, Camaiani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Cirillo, Sogli Degl’Innocenti, Tubini, Cappelli, Lapi, Guarino, Stringara. All.: Petroni. Arbitro: Delfino di Roma. Reti: 8’ Tenci; 38’ Camaiani; 60’ D’Angelo; 62’ e 75’ Canessa; 70’ Bouhafa; 80’ Tantone. ROSELLE – Cade a Roselle sotto i colpi del Belvedere una Real Cerretese, che resta comunque in partita fino ad un quarto d’ora dalla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Girone A. La Real Cerretese lotta ma non basta. Vince il Belvedere Eccellenza. Real Cerretese, ancora una vittoria con autoritàREAL CERRETESE 3 LARCIANESE 1 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (73’ Sogli), Nieri, Mordagà, Romiti, Stringara (73’ Bargellini), Gargiulo,... Champions, Trentino lotta ma non basta: Varsavia vince al Golden set e vola ai quartiFinisce nel modo più amaro per la Trentino Itas la propria corsa in Champions League.