Nel campionato di Eccellenza, lo Young Santarcangelo si prepara ad affrontare in casa il Russi, nel match che si gioca al ‘Valentino Mazzola’. Contestualmente, Novafeltria ha già vinto il suo incontro in anticipo, rafforzando la propria posizione in classifica. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento cruciale per la salvezza delle formazioni coinvolte.

Prosegue la caccia alla salvezza di Young Santarcangelo e Pietracuta nel campionato di Eccellenza. Al ’Valentino Mazzola’ i gialloblù di mister Fregnani aspettano oggi la visita del Russi. Match non semplice per i clementini considerando che la formazione ravennate punta dritto a un posto nei playoff. Gara casalinga anche per il Pietracuta che non può più permettersi di sbagliare. Con Zanini in panchina (in settimana il tecnico bellariese ha sostituito il dimissionario Cevoli) la squadra della Valmarecchia affronta l’ Fcr Forlì per cercare di scalare qualche posizione in classifica. Eccellenza (27ª giornata, ore 14.30): Spal-Solarolo, Young Santarcangelo-Russi, Faenza-Medicina Fossatone, Mezzolara-Osteria Grande, Pietracuta-Fcr Forlì, Sant’Agostino-Castenaso, Sanpaimola-Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Lo Young aspetta il Russi, Novafeltria ok nell’anticipo

ECCELLENZA: lo zola battuto dal terre di castelli. Il Corticella di Cavina fa visita al Rolo. Il Mezzolara aspetta lo Young SantarcangeloSi è aperta con l’anticipo tra Terre di Castelli e Zola Predosa la quarta di ritorno del girone A di Eccellenza.

Leggi anche: Eccellenza. Fregnani si prende lo Young. È lui il dopo-Riccipetitoni

Una selezione di notizie su Eccellenza e Promozione Lo Young....

Temi più discussi: Eccellenza e Promozione. Lo Young aspetta il Russi, Novafeltria ok nell’anticipo; Nicola Salipante, lo sguardo sui campionati: Eccellenza e Promozione ai raggi X; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nella giornata di campionato; Dilettanti - I tabellini delle piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria 1 marzo.

Nicola Salipante, lo sguardo sui campionati: Eccellenza e Promozione ai raggi XMarzo è un mese interlocutorio, di attesa e riflessione. Nicola Salipante lo vive con la lucidità di chi conosce a fondo il calcio regionale. L’ex tecnico dell'Atletico Capranica, reduce dalla recente ... gazzettaregionale.it

Eccellenza e Promozione siciliana, Giudice Sportivo: ricorsi, ammende e uno 0-3 a tavolinoNel campionato di Promozione, il Giudice Sportivo ha assegnato la gara Virtus Akragas SLP – Frigintini (28 febbraio 2026) con il punteggio di 0-3 a tavolino a favore della Virtus Akragas, a causa ... goalsicilia.it

#mercatosanseverino 7/3/2026 sconfitta casalinga 0-1 per la #sanseverinese contro il #santamariacilento al 15' della ripresa realizza Faye il gol vincente ASD Sanseverinese Polisportiva Santa Maria Cilento #CampionatoEccellenza #campania #MercatoSan - facebook.com facebook

Riconoscimenti: a Roma la prima edizione del “Premio Eccellenza Donne nella Difesa”. Sottosegretario Isabella Rauti: “Ciascuna delle premiate ha scritto, con il proprio servizio silenzioso e prezioso, una pagina importante” - @reportdifesa reportdifesa.it/r x.com