Il Fabriano non passa Casadei salva l’Urbania

Nel match tra Fabriano Cerreto e Urbania, nessuna rete segnata, con Casadei che salva i suoi e permette all’Urbania di mantenere il risultato. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, senza gol né da una parte né dall’altra. Durante l’incontro, sono entrati in campo vari giocatori, tra cui alcuni sostituti nel secondo tempo. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.