Il Fabriano non passa Casadei salva l’Urbania
Nel match tra Fabriano Cerreto e Urbania, nessuna rete segnata, con Casadei che salva i suoi e permette all’Urbania di mantenere il risultato. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, senza gol né da una parte né dall’altra. Durante l’incontro, sono entrati in campo vari giocatori, tra cui alcuni sostituti nel secondo tempo. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.
0 FABRIANO CERRETO 0: Casadei, Olivi, Delbianco, Dal Compare, Bruzzechesse, Triana, Manna, D’Urso (15’ s.t. Fagotti), Vrioni (26’ s.t. Serges), Zingaretti. All. Ceccarini FABRIANO CERRETO: Palazzo, Stortini, Bologna, Malagrida, Perrini, Brevi, Gnahe, Bracciatelli (31’ s.t. Trillini), Ndiaye (28’ s.t. Palmieri), Mendes (36’ s.t. Merciari), Di Cato. All. Bonura Arbitro: Ballarò di Pesaro Note: ammoniti Stortini, Gnahe, Kalombo Finisce senza reti la sfida tra Urbania e Fabriano Cerreto, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, soprattutto a favore degli ospiti. L’avvio è vivace. L’Urbania prova a rendersi pericolosa con Vrioni, ma la sua conclusione termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Torino Udinese 1-2: Zaniolo e Ekkelenkamp stendono il Toro. Per Baroni (incolore) si salva solo CasadeiIl freddo pungente di Torino fa da cornice a uno degli incroci più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A.
Torino, la bella gioventù del centrocampo: Ilkhan, Casadei, Prati e Gineitis. Il futuro passa da quiMercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Calciomercato Milan, casting per...
