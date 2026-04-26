Alle 15, alcune persone sono state allontanate da un corteo, con una signora che ha commentato che dovrebbero essere recintate e lasciate passare gli altri. Un commento che ha suscitato reazioni tra i partecipanti. Un altro presente ha commentato in modo diretto, usando un'espressione colorita, riferendosi a chi era stato escluso dalla marcia. La scena si è svolta in un contesto di tensione e discussione.

"Che li recintino - dice una signora col fazzoletto dell'Anpi - e facciano passare gli altri". Sono le 15.05 e il corteo è già bloccato all'incrocio tra corso Venezia e via Senato, in una situazione di stallo e tensione destinata a durare oltre un'ora. Il cordone di polizia in tenuta antisommossa e quello dei volontari dei City Angels vengono fronteggiati da un contro-cordone di pro Pal che sta dando seguito al suo proclama: "Fuori i sionisti dal corteo!" È molto peggio di quanto si temesse. "Un disastro" ammette qualcuno. Urla a squarciagola e occhi fuori dalle orbite, una massa di fanatici accerchia lo spezzone di Brigata ebraica e iraniani per impedire che arrivi in Duomo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ebrei espulsi dal corteo: "Siete saponette mancate"

Perché alcuni ebrei sputano davanti a simboli cristiani#ebrei #ebraismo #fede #cristianesimo

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