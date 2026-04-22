Earth Day Confeuro-Accademia IC | Agricoltura vitale per la tutela del pianeta

In occasione dell'Earth Day, Confeuro e l'Accademia IC hanno sottolineato il ruolo dell'agricoltura e dell'agroecologia nella transizione sostenibile. La discussione si è concentrata sull'importanza delle pratiche agricole per la tutela del pianeta e sulle scelte quotidiane che influenzano il futuro delle nuove generazioni. L'evento ha evidenziato come il settore agricolo sia un elemento chiave nelle azioni volte a proteggere l'ambiente.

Earth Day, agricoltura e agroecologia al centro della transizione sostenibile: dalla tutela del pianeta alle scelte quotidiane per il futuro delle nuove generazioni.. “Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. Un appuntamento simbolico che richiama governi, istituzioni, associazioni e cittadini alla responsabilità di proteggere il pianeta e le sue risorse naturali. La tutela della natura non dipende soltanto dalle decisioni politiche o dall’innovazione tecnologica, ma anche dalle scelte quotidiane e dall’impegno collettivo dei cittadini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Earth Day, Confeuro-Accademia IC: “Agricoltura vitale per la tutela del pianeta” Notizie correlate Agricoltura, Confeuro a Verona e Torino a tutela di cittadini e piccoli produttori Confeuro e Patronato Labor in tour al Nord: incontri a Torino e Verona con agricoltori e imprese per raccogliere istanze e affrontare le sfide del... Il Comune di Sant’Agnello aderisce all’Earth Hour 2026, la mobilitazione mondiale per il futuro delle persone e del Pianeta Sant’Agnello partecipa all’Earth Hour 2026: un’ora di luci spente per il futuro del Pianeta Anche quest’anno il Comune di Sant’Agnello aderisce alla...