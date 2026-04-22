Earth day Confeuro-Accademia ic | Agricoltura vitale per la tutela del pianeta

Ogni 22 aprile si celebra l’Earth Day, una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente riconosciuta a livello globale. In questa occasione, Confeuro e l’Accademia hanno sottolineato il ruolo chiave dell’agricoltura per la salvaguardia del pianeta. L’evento coinvolge molte iniziative e interventi di sensibilizzazione su come pratiche agricole sostenibili possano contribuire alla tutela ambientale. La giornata mira a promuovere azioni concrete per la salvaguardia del territorio e delle sue risorse.

“Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. Un appuntamento simbolico che richiama governi, istituzioni, associazioni e cittadini alla responsabilità di proteggere il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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