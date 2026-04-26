Nella zona di Gabicce Mare, nel quartiere Tavollo, i lavori nel tratto della ciclovia Adriatica continuano all’interno dei giardini di via Leoncavallo. Nel frattempo, sui tigli presenti nell’area si sono scatenate proteste da parte dell’opposizione, che definisce le attività come un atto di violenza contro la natura. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra i residenti e le associazioni ambientaliste.

I lavori nel tratto della ciclovia Adriatica a Gabicce Mare all’interno dei giardini in via Leoncavallo nel quartiere Tavollo proseguono. L’altro giorno, nonostante le proteste della lista civica di opposizione aMare Gabicce e degli ecologisti, gli interventi di scavo non si sono fermati. Gli operai hanno già posato i tubi in cui far passare i cavi per l’illuminazione della futura ciclabile e sul tracciato è stata gettata la ghiaia. Le radici delle piante tranciate, in bella vista in mezzo ai cumuli terra, da una parte all’altra del filare alberato in mezzo al quale passerà l’infrastruttura, continuano però ad alimentare le proteste e ancor di più fanno arrabbiare le drastiche potature fatte alle chiome dei tigli apparse ieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ violenza contro la natura". Sui tigli l’opposizione si scatena

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