La potenza della natura si scatena sulla città

Durante un temporale recente a Lecce, un fulmine ha illuminato i tetti della città, creando un forte bagliore che ha attraversato il cielo. L'evento è stato immortalato da un testimone, Giuseppe Giovedì, che ha documentato il lampo che ha attraversato il cielo sopra il centro urbano. La scena si è verificata durante un episodio di forte maltempo che ha interessato l’area.

La potenza della natura si scatena sopra Lecce. Un fulmine illumina a giorno i tetti della città durante un violento temporale recente, catturato dallo sguardo attento di Giuseppe Giovedì. Il quale si lascia andare anche a una considerazione: “Può essere il nostro futuro, troppo caldo e siccità.🔗 Leggi su Lecceprima.it What If Zamasu Turned GOOD (The Full Story) Notizie correlate Sulla remigrazione si scatena la gara a destraLa piattaforma statale di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare non ha nessun filtro di costituzionalità. USA e Cina: la lotta per il mondo si gioca sulla cultura a PotenzaIl Polo Bibliotecario di Via Minozzi a Potenza ospiterà, venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17, un confronto di alto profilo sulla geopolitica della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La potenza della natura si scatena sulla città; Video. Forza e bellezza della natura nella rinascita del Fiumelatte; All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Comunicazione Italiana. L’invocazione alla Madre Terra: Un inno alla potenza della naturaLess is more. Neanche parlassimo di una sedia Bauhaus. La semplicità (l’essenziale) come via privilegiata verso il senso. E la bellezza. Che in questo caso significa soprattutto non farsi prendere la ... ilgiorno.it Incidente Potenza-Melfi, si aggrava il bilancio: morto anche il secondo autista https://www.antennasud.com/incidente-potenza-melfi-si-aggrava-il-bilancio-morto-anche-il-secondo-autista/ - facebook.com facebook A Potenza fa ancora troppo freddo, la decisione del sindaco: «Termosifoni accesi fino al 15 maggio» - News x.com