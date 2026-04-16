La potenza della natura si scatena sulla città

Da lecceprima.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un temporale recente a Lecce, un fulmine ha illuminato i tetti della città, creando un forte bagliore che ha attraversato il cielo. L'evento è stato immortalato da un testimone, Giuseppe Giovedì, che ha documentato il lampo che ha attraversato il cielo sopra il centro urbano. La scena si è verificata durante un episodio di forte maltempo che ha interessato l’area.

La potenza della natura si scatena sopra Lecce. Un fulmine illumina a giorno i tetti della città durante un violento temporale recente, catturato dallo sguardo attento di Giuseppe Giovedì. Il quale si lascia andare anche a una considerazione: “Può essere il nostro futuro, troppo caldo e siccità.🔗 Leggi su Lecceprima.it

What If Zamasu Turned GOOD (The Full Story)

Video What If Zamasu Turned GOOD? (The Full Story)

Notizie correlate

Sulla remigrazione si scatena la gara a destraLa piattaforma statale di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare non ha nessun filtro di costituzionalità.

USA e Cina: la lotta per il mondo si gioca sulla cultura a PotenzaIl Polo Bibliotecario di Via Minozzi a Potenza ospiterà, venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17, un confronto di alto profilo sulla geopolitica della...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La potenza della natura si scatena sulla città; Video. Forza e bellezza della natura nella rinascita del Fiumelatte; All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Comunicazione Italiana.

L’invocazione alla Madre Terra: Un inno alla potenza della naturaLess is more. Neanche parlassimo di una sedia Bauhaus. La semplicità (l’essenziale) come via privilegiata verso il senso. E la bellezza. Che in questo caso significa soprattutto non farsi prendere la ... ilgiorno.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.