È tempo di Quattro Stagioni L’Archicembalo interpreta Vivaldi

Un capolavoro senza tempo, capace di sorprendere, emozionare e parlare ancora oggi agli ascoltatori con la stessa forza evocativa di quando fu composto, 300 anni fa. Quattro concerti che sono un viaggio sonoro attraverso l’anno, in cui a prendere voce è la natura, tra tempeste, canti d’uccelli e danze contadine, con una serie di immagini e sensazioni che vengono trasformate in musica potentissima. È il mondo in cui ci si potrà immergere giovedì a Seregno, quando alle 20.45 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento andrà in scena lo spettacolo “La terra vista da Vivaldi: l’Archicembalo interpreta Le Quattro Stagioni“. L’evento vedrà protagonista l’orchestra barocca L’Archicembalo, un settimino, o meglio un sestetto più violino solista, che si esibirà suonando copie di strumenti originali d’epoca.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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