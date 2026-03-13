' Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari

Il 7 maggio 2026 alle 21:00, presso Palazzo Biscari a Catania, si terrà un concerto dedicato alle quattro stagioni di Vivaldi. L’evento si svolgerà nella sede di via Museo Biscari, con l’ultima nota prevista per le 22:15. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un’unica serata.

Palazzo Biscari - Via Museo Biscari, 10 - Catania 7 maggio 2026. Inizio concerto ore 21:00. Fine ore 22:15. Il prossimo 7 maggio 2026, lo splendido Palazzo Biscari aprirà le sue porte per un appuntamento straordinario: le note intramontabili di Antonio Vivaldi risuoneranno nel più importante palazzo storico privato di Catania. Opera e Lirica srl propone un’esecuzione de "Le Quattro Stagioni" pensata per essere vissuta come un’esperienza sensoriale, circondati dalla bellezza rococò di una dimora che ha incantato viaggiatori e intellettuali per secoli. Il violino solista e direttore Elvin Dhimitri, accompagnato da un quintetto d’archi e clavicembalo, guiderà il pubblico attraverso i paesaggi sonori vivaldiani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –...

Davide De Ascaniis porta "Le quattro stagioni" di Vivaldi al Teatro Centrale di San BonifacioSan Bonifacio inaugura il 2026 all’insegna della grande musica con il Concerto di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 17 presso...

Le 4 stagioni di Vivaldi