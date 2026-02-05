Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi

L’ensemble L’ASTRÉE ha portato in scena Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in un concerto che ha coinvolto il pubblico. Francesco D’Orazio ha suonato il violino solista, mentre altri musicisti hanno contribuito con violini, viola, violoncello e contrabbasso. L’esecuzione ha mostrato come le stagioni si possano raccontare attraverso la musica, regalando un’esperienza intensa e coinvolgente.

Ensemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO – violino solistaPaola NERVI – violinoYayoi MASUDA – violinoElena SACCOMANDI – violaDaniele BOVO – violoncelloRoberto BEVILACQUA – contrabbassoLaura LA.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Antonio Vivaldi Con “Le quattro stagioni”di Vivaldi al via la nuova stagione pomeridiana dell’Associazione Siciliana Amici della Musica Davide De Ascaniis porta "Le quattro stagioni" di Vivaldi al Teatro Centrale di San Bonifacio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI Ultime notizie su Antonio Vivaldi Argomenti discussi: Le stagioni di Vivaldi si intrecciano alla poesia; Monopoli | Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi; LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI; DroneArt: spettacolo di musica classica e droni a Valencia. Le quattro stagioni di Bologni. Il libro dedicato a Vivaldi e Venezia del grande violinista prateseGià primo violino della Camerata, insegna al Boccherini di Lucca e collabora con università americane. Un volume che racconta il genio del prete rosso e la capitale europea della musica tra il ’600 ... lanazione.it Le Div4s - Italian Sopranos si esibiscono al Tempio di Adriano con Le quattro stagioni di Antonio VivaldiLe 4 stagioni di Antonio Vivaldi,rivisitate per quattro voci in un arrangiamento inedito del capolavoro vivaldiano ,dove le voci si inseguono in una narrazione dei temi più incisivi, attraverso testi ... ilmessaggero.it Sabato 7 febbraio 2026 , ore 21.00 concerto "Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi" - presso Teatro Vittoria. Sabato 7 febbraio si terrà il concerto "Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi", con lo scopo di ringraziare tutti gli avisini. Inoltre, la manifestazione avr facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.