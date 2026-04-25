Mattarella arrivato a San Severino l' abbraccio della città in festa all' amato Capo dello Stato VIDEO FOTO

Il presidente della Repubblica è arrivato a San Severino, dove è stato accolto dalla gente e da un’atmosfera di festa. La città si è riunita per dare il benvenuto e mostrare il proprio entusiasmo verso la visita ufficiale. Sono stati presenti momenti di calore e apprezzamento, con la folla che ha espresso il proprio affetto per il Capo dello Stato. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali previste per eventi di questo tipo.

SAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atterrato alle 10.24 all’aeroporto di Aeroporto di Ancona-Falconara per poi mettersi in viaggio per la celebrazione del 25 Aprile. Il capo dello Stato è stato salutato da una lunga standing ovation del pubblico presente nel teatro Feronia, che si è alzato in piedi tributando un applauso prolungato mentre Mattarella faceva il suo ingresso in sala. All'interno del teatro presenti autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Mattarella arrivato a San Severino, l'abbraccio della città in festa all'amato Capo dello Stato VIDEO FOTO Notizie correlate Mattarella arrivato a San Severino, l'abbraccio della città in festa all'amato Capo dello StatoSAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello... Leggi anche: Mattarella è atterrato al Sanzio, in viaggio per San Severino: una città in festa attende il Capo dello Stato Approfondimenti e contenuti Si parla di: PRIMA C. Portorecanati rimonta la Cluentina e aggancia il quinto posto. L’attesa è finita, Mattarella è arrivato a San Severino Marche. Iniziano le celebrazioni della LiberazioneIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a San Severino Marche per le celebrazioni della Liberazione, è arrivato in città alle 11 ... centropagina.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Severino Marche (Macerata) per le celebrazioni del 25 aprile. Ad attenderlo, insieme alla sindaca Rosa Piermattei, il ministro della D ... ansa.it