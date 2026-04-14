Nella giornata di oggi, si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e un ex premier durante una seduta alla Camera dei Deputati. I deputati di FdI hanno indossato mascherine come gesto di protesta in risposta alle affermazioni di Conte, coinvolto nelle discussioni sulla gestione della pandemia. Conte ha risposto invitando i membri di FdI a rinunciare all’immunità per affrontare eventuali conseguenze in tribunale.

I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell’Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe Conte, tirato in ballo per la gestione Covid dopo le ultime audizioni in commissione. La deputata meloniana Alice Buonguerrieri ha parlato del leader M5s come di un “ mentitore seriale inaffidabile e inattendibile. Se Conte ha mentito su questo su cosa dobbiamo attenderci che abbia mentito ancora? Di cosa ha paura?”, ha affermato dopo aver chiesto una informativa al ministro della Salute. Successivamente, è intervenuto proprio il presidente del Movimento 5 stelle: “Mi associo alla richiesta di informativa perché qui abbiamo agito sempre in trasparenza e non abbiamo nulla da nascondere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro di fuoco alla Camera tra FdI e Conte. L’ex premier: “Rinunciate all’immunità e ci vediamo in Tribunale”

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Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte, scintille alla CameraI deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe...