Un incidente grave si è verificato il 25 aprile lungo la Statale 17, quando un impatto frontale ha coinvolto un motociclista di 34 anni. La gita in moto organizzata in quella giornata si è conclusa tragicamente con la morte di Luca Rovatti, conosciuto tra le comunità di Castel Gandolfo e Marino. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Una gita in moto organizzata per il 25 aprile si è trasformata in una tragedia improvvisa: un impatto frontale lungo la Statale 17 ha spezzato la vita di Luca Rovatti, 34 anni, molto conosciuto tra Castel Gandolfo e Marino. Secondo quanto ricostruito, chi viaggiava dietro di lui avrebbe assistito allo scontro e alle drammatiche conseguenze, con scene che hanno segnato l’intero gruppo. Il tragitto, iniziato con l’idea di raggiungere L’Aquila, si è interrotto prima dell’arrivo. La vittima, originaria di Castel Gandolfo e residente a Marino, era partita proprio da Marino insieme ad altri motociclisti. La comitiva aveva programmato una giornata fuori porta, approfittando della festività.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - È morto Luca Rovatti, il terribile annuncio

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Si chiamava Luca Rovatti, era originario di Castel Gandolfo ma viveva a Marino. L'automobilista contro cui si è scontrata la sua moto è stato sottoposto all'alcoltest #Scoppito #LAquila #incidentestradale - facebook.com facebook