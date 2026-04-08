Francesco Viale è morto Il terribile annuncio

Nella mattina dell’8 aprile, una tragedia ha sconvolto la comunità di Albisola Superiore, in Liguria. Un incidente stradale ha causato la morte di Francesco Viale, una notizia che ha subito attirato l’attenzione di residenti e autorità locali. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono attualmente sotto indagine. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, lasciando un vuoto nel paese.

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità ligure: Francesco Viale è morto nella mattinata dell’8 aprile a seguito di un incidente stradale ad Albisola Superiore. Il giovane radiologo, 33 anni, si trovava in sella alla sua moto quando, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrato con una Volkswagen Golf mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: la sua morte ha lasciato sgomenti colleghi, amici e l’intera comunità. A dare notizia della scomparsa è stata l’ASL2 Liguria, che ha diffuso una nota carica di cordoglio per la perdita di un professionista stimato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Francesco Viale è morto”. Il terribile annuncio L’auto sfonda il muro, incidente spaventoso: Francesco è morto così, terribileUna giornata sulla neve è finita in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, nel comune di Varzo. Leggi anche: Tram 9 deragliato a Milano: un morto e 39 feriti in viale Vittorio Veneto, ‘Un boato terribile’ Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in via Francesco Caracciolo per l’evento Campionato Europeo della classe Wingfoil; Muore nel tamponamento a Capannori, ma la tragedia di Francesco Becheroni è avvolta dai dubbi: lascia quattro figli; Venerdì Santo, Via Crucis con il Vescovo a 800 anni dalla morte di San Francesco; Venerdì santo: molte persone dietro la croce per le strade di Treviso, accompagnati da san Francesco. Morto in moto a 35 anni ad Albisola, chi era il radiologo Francesco VialeFrancesco Viale era nato nel 1991, si era laureato all'Università di Genova come tecnico sanitario di radiologia medicae e aveva trovato lavoro all’ospedale di Savona. Secondo le prime ricostruzioni, ... primocanale.it Albisola, scontro tra auto e scooter: morto Francesco Viale, radiologo di 35 anniAlbisola – Scontro mortale, poco dopo le ore 13 di oggi (8 aprile) lungo la provinciale 334 che da Albisola porta al Santuario della Pace, quindi a Sassello. Uno scooter si è scontrato contro a una ... ilsecoloxix.it La vittima è Francesco Viale, tecnico sanitario di radiologia medica TSRM di 35 anni. - facebook.com facebook