È morto lo storico regista Rai Nazareno Balani il ricordo di Franco Bragagna | Non ci siamo voluti sempre bene

Addio allo storico regista della Rai, che il giornalista ha omaggiato con un lungo ricordo pubblicato sui social, ammettendo che il rapporto non sia stato sempre rose e fiori ma precisando: "Lavorare con te è stato uno spettacolo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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