Addio a Nazareno Balani storico regista olimpico della Rai

È morto a Roma uno dei protagonisti meno noti ma più riconoscibili della televisione sportiva. Si tratta di un regista con una lunga carriera alle spalle, noto tra gli appassionati di sport per aver contribuito a molte trasmissioni televisive. La sua figura ha lasciato un segno nel mondo della televisione, anche se il suo nome non era frequentemente in evidenza. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

E' stato per una vita uno dei tanti nomi senza volto che hanno riempito i nostri pomeriggi, le nostre serate sui divani di casa, incollati ai teleschermi. "Con la regia di Nazareno Balani.". Quante volte abbiamo sentito questa frase, proveniente da voci a noi famigliari, a cui sapevamo associare una faccia, una fisionomia. Lui invece operava nell'ombra, ma era uno di quegli ingranaggi indispensabili per far funzionare la macchina, ovvero la produzione, la messa in onda, quello che vedevamo, le emozioni che ci trasmettevano. Nazareno se ne è andato, lontano dalle luci dei riflettori, dall'altra parte delle telecamere, così come aveva vissuto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio a Nazareno Balani, storico regista "olimpico" della Rai Notizie correlate Addio a Nazareno Balani, il regista “olimpico”. L’abbraccio della famiglia di Seif al figlio PierpaoloUn autentico regista olimpico che ha portato nelle case degli italiani il racconto e le emozioni di grandiose storie sportive. Addio a Mimmo Liguoro, volto storico dell'informazione RaiIl giornalista e scrittore italiano si è spento all'età di 84 anni dopo aver costruito una lunga carriera nella televisione Mimmo Liguoro, noto... Contenuti e approfondimenti Addio a Nazareno Balani, il regista olimpico. L’abbraccio della famiglia di Seif al figlio PierpaoloScompare il celebre regista Rai che ha portato nelle case italiane le emozioni dei Giochi Olimpici da Barcellona '92 a Rio 2016 ... ilfattoquotidiano.it ADDIO A NAZARENO BALANI, REGISTA DI TANTI GIRI D'ITALIA (E NON SOLO)Vittoria in solitaria per il messicano Edgar David Cadena nella terza frazione della Vuelta Asturias che si è conclusa a Vegadeo. Da quest’anno nella formazione tedesca del Team Storck, il 26enne ... tuttobiciweb.it