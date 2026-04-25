È deceduto Nazareno Balani, noto come il regista “olimpico” per il suo lavoro nel trasmettere le immagini e le emozioni delle competizioni sportive. La famiglia di Seif ha accolto il figlio Pierpaolo, che aveva collaborato con Balani. La sua carriera si è concentrata sulla realizzazione di produzioni che hanno mostrato eventi sportivi di grande rilievo, portando in televisione le storie dei protagonisti delle Olimpiadi.

Un autentico regista olimpico che ha portato nelle case degli italiani il racconto e le emozioni di grandiose storie sportive. E’ morto a Roma Nazareno Balani, celebre firma delle regie della Rai per i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali: non solo i Giochi olimpici (ha partecipato alla produzione delle trasmissioni della tv pubblica ininterrottamente da Barcellona 1992 a Rio de Janeiro 2016 ), ma i Mondiali di calcio e innumerevoli edizioni del Giro d’Italia. In un’intervista a Ilfattoquotidiano.it – in occasione delle Olimpiadi di Tokyo – aveva detto che in cabina di regia gli “dispiaceva sempre molto” per “quei ragazzi che erano arrivati all’Olimpiade con un margine minimo e poi magari in qualificazione facevano tre nulli e il lavoro di quattro anni finiva lì.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Nazareno Balani, il regista “olimpico”. L’abbraccio della famiglia di Seif al figlio Pierpaolo

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