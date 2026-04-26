Cresce la preoccupazione tra cittadini, commercianti e istituzioni per un fenomeno sempre più diffuso tra adolescenti e giovanissimi: l’abuso di protossido d’azoto, noto come "gas esilarante" o "droga del palloncino". Un trend che, secondo diverse segnalazioni, starebbe interessando in modo particolare le aree tra Assago e Basiglio, con episodi di degrado e vandalismo nelle zone pubbliche. A denunciare la situazione è Marco La Rosa, consigliere comunale di opposizione: "Alcune sere fa, negozianti e cittadini hanno dovuto sopportare casini, urla e vandalismi tra via Matteotti e il parco Padre Pio. Ormai compagnie di giovani lo acquistano per un utilizzo improprio, inalandolo e bevendoci insieme birre e prosecchi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È allarme “droga del palloncino”: "I giovani si sballano ed è caos"

Protossido d'Azoto come DROGA | Con @ValerioRosso

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