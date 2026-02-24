Piccole bruciature per rimettere il cuore in sesto | l' innovativa tecnica approda alla Cardiologia di Ravenna

L’arrivo di una nuova tecnica alla Cardiologia di Ravenna nasce dalla necessità di migliorare il trattamento delle aritmie cardiache. Questa procedura, che utilizza piccole

Si tratta della tecnica di cardioneuroablazione sperimentata dall'equipe ravennate che consentirà ai giovani con problemi cardiologici di evitare l'utilizzo di un pacemaker Un importante novità all'ospedale Santa Maria delle Croci. Quando il cuore rallenta troppo, provocando così il rischio di svenimento e di cadute traumatiche, si procede generalmente all'impianto di un pacemaker che consiste in una piccola batteria collocata sottocute in corrispondenza della clavicola da cui partono minuscoli fili elettrici che raggiungono e stimolano il cuore. Questa strategia è ottimale nei pazienti anziani, ma non in quelli giovani perché nel tempo può verificarsi deterioramento o infezione dei fili elettrici.

Cardiologia d’avanguardia: la nuova tecnica al Bufalini di CesenaIl reparto di cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena annuncia l’adozione di una nuova tecnica innovativa, volta a migliorare le diagnosi e i trattamenti delle malattie cardiache.

