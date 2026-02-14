Molinette senza precedenti | 32enne con cuore e fegato invertiti salvato con trapianto combinato è la prima volta al mondo

Un intervento straordinario all’ospedale Molinette di Torino ha permesso di salvare un uomo di 32 anni con cuore e fegato invertiti, grazie a un trapianto combinato. La procedura, mai realizzata prima al mondo, ha coinvolto un team di specialisti che ha affrontato una sfida difficile per correggere una condizione rara. I medici hanno eseguito con successo l’operazione, dimostrando abilità e innovazione.

Nato con gli organi interni invertiti, l'unica salvezza era un trapianto in blocco di cuore e fegato eseguito con professionalità e creatività dai professionisti torinesi Dove non arriva la fantasia, arrivano i professionisti dell'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. È stato un intervento senza precedenti, avvenuto nelle sale dell'ospedale torinese per la prima volta al mondo: si tratta di un "trapianto combinato" di cuore e fegato su un paziente di 32 anni, di origini campane, nato con il sito viscerum inversus, cioè gli organi interni disposti a specchio rispetto alla posizione normale, invertiti.