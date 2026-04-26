Due teatine campionesse italiane di tennis | il titolo conquistato dall' assessora Zappalorto con Giulia Screpanti

Nella giornata di domenica 26 aprile, un’atleta teatina ha vinto il titolo di campionessa nazionale della sua categoria di tennis. La vittoria è arrivata in coppia con un’altra giocatrice, durante una competizione che si è svolta in Italia. Prima di dedicarsi alla campagna elettorale, l’assessora della città ha partecipato a questa manifestazione sportiva, aggiudicandosi il titolo insieme alla compagna di squadra.

Parentesi sportiva prima di gettarsi a capofitto nella campagna elettorale per l'assessora uscente Chiara Zappalorto, che nella giornata di oggi (domenica 26 aprile) ha conquistato il titolo di campionessa nazionale della sua categoria di tennis, insieme a Giulia Screpanti.Le due atlete.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Aspettiamo un bimbo”. L’annuncio delle due campionesse italiane. E subito valanga di auguriLe due vip italiane si preparano a vivere una nuova e importantissima fase della loro vita insieme. Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennisArezzo, 1 marzo 2026 – Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis.