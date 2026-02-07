Aspettiamo un bimbo L’annuncio delle due campionesse italiane E subito valanga di auguri

Due campionesse italiane hanno annunciato sui social di aspettare un bambino. Le due sportive, che si sono sposate civilmente lo scorso giugno, hanno condiviso con i follower la bella notizia, ricevendo subito una valanga di auguri. L’annuncio ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole.

Le due vip italiane si preparano a vivere una nuova e importantissima fase della loro vita insieme. Unite civilmente a giugno 2025, hanno annunciato attraverso i social di essere in dolce attesa, condividendo con il pubblico un momento intimo e carico di significato. La notizia ha immediatamente raccolto una grande ondata di affetto, confermando il legame speciale che le unisce non solo tra loro, ma anche a chi le segue da anni. Ad accompagnare l'annuncio, una fotografia in penombra che le ritrae mentre si abbracciano. Dietro c'è la classe 1985, mentre davanti, con il pancione ben visibile, c'è l'altra ragazza, nata nel 1994.

