Il Tennis Giotto si è aggiudicato il titolo toscano di wheelchair tennis in una competizione svoltasi ad Arezzo il 1 marzo 2026. La squadra ha gareggiato con successo contro gli avversari presenti, portando a casa la vittoria finale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti dalla regione, con incontri che si sono svolti nelle strutture locali.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelcha ir tennis. Il circolo aretino, già vincitore nel 2025, ha ospitato la seconda edizione dei campionati regionali a squadre dove è sceso in campo con due formazioni che, al termine di un cammino impeccabile, hanno entrambe vissuto le emozioni di arrivare fino alla finalissima che ha dunque proposto un vero e proprio derby. A trionfare è stata la squadra formata da Andrea Morandi e Salvatore Vasta che hanno avuto la meglio per 2-0 sui compagni di circolo Lorenzo Degl’Innocenti, Pasquale Greco, Umberto Patermo e Roberto Mazzi, certificando nuovamente lo sviluppo del wheelchair tennis al Tennis Giotto che è ormai un punto di riferimento per questa disciplina a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis

Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennisArezzo, 27 febbraio 2026 – Il titolo toscano di wheelchair tennis verrà assegnato in terra d’Arezzo.

Tennis: il titolo toscano indoor veterani. Scandicci e Firenze da applausi. Che spettacolo al Ct EtruriaUn’edizione bella e con tanti tabelloni, ben 14, per oltre 140 giocatori senior toscani che si sono sfidati al Ct Etruria Prato per conquistare il...

Aggiornamenti e notizie su Tennis Giotto.

Il Tennis Giotto festeggia un 2025 di grandi successi in Italia e in EuropaArezzo 1 dicembre 2025 – Un titolo europeo, un titolo italiano, nove titoli internazionali, due secondi posti in A2, nove titoli toscani e due promozioni in una sola stagione. Il Tennis Giotto ... lanazione.it

Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennisIl titolo toscano di wheelchair tennis verrà assegnato in terra d’Arezzo. Il Tennis Giotto sarà nuovamente sede dei campionati regionali di questa disciplina paralimpica che domenica 1 marzo vedranno ... teletruria.it