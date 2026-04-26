Due ruote sempre più care | a Forlì-Cesena l' assicurazione moto sfiora i 265 euro
A Forlì-Cesena, il costo dell’assicurazione per le moto si aggira intorno ai 265 euro, raggiungendo il livello più alto degli ultimi anni. Nel frattempo, nel 2025, il mercato italiano delle immatricolazioni di motocicli ha registrato circa 332 mila unità, con un calo del 6,1% rispetto all’anno precedente. È la prima diminuzione dal 2013, escluso il 2020, anno segnato dalla pandemia.
Per la prima volta dal 2013 – escluso il 2020, segnato dalla pandemia – il mercato italiano delle immatricolazioni di motocicli torna in negativo: nel 2025 sono state immatricolate circa 332mila moto, con un calo del -6,1% su base annua. Il calo è in parte spiegato dal forte incremento delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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