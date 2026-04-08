Carburanti la Sicilia tra le regioni più care | ad Agrigento il gasolio sfiora i 2,2 euro al litro
Nella mattinata di mercoledì 8 aprile, i prezzi dei carburanti sono aumentati ulteriormente ad Agrigento, una delle città siciliane più colpite dall’aumento dei costi. Il gasolio ha raggiunto quasi 2,20 euro al litro, segnando una nuova fase di rincaro. La situazione interessa diverse stazioni di servizio, dove si registra un incremento rispetto alle giornate precedenti. La regione si conferma tra le più care in Italia per il carburante.
Anche ad Agrigento il caro carburanti si è ulteriormente “appesantito” già dalle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile. A confermare l'andamento decisamente al rialzo, oltre agli automobilisti che hanno osservato i prezzi inesorabilmente più alti nei distributori di tutto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroI dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti.
Il prezzo del gasolio oggi a 2,17 euro al litro, la benzina a 1,78: Calabria e Sicilia le regioni più careNonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i...
Temi più discussi: Carburanti, la proroga del taglio delle accise non basta: in Sicilia prezzi più alti; Caro carburante, prezzi alle stelle: per raggiungere la Sicilia dal Nord si spendono oltre 300 euro; Carburanti, nuovi aumenti in Sicilia: rincari su benzina e gasolio preoccupano i consumatori; Carburanti, aumenti anche a Pasqua: benzina e gasolio ancora in salita in Sicilia.
Carburanti, la Sicilia tra le regioni più care: ad Agrigento il gasolio sfiora i 2,2 euro al litroSecondo le associazioni dei consumatori nell’isola si registra uno dei rincari più consistenti. In un giorno balzo di 5 centesimi del diesel. Il Codacons: Prezzi in aumento nonostante il calo del pet ... agrigentonotizie.it
Carburanti, in Sicilia il gasolio alle stelle nonostante calo petrolio. Codacons: Situazione inaccettabileSICILIA - In Sicilia i prezzi dei carburanti continuano a salire, nonostante il recente calo delle quotazioni del petrolio legato alla tregua tra Stati ... newsicilia.it
Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook
Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com