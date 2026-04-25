Parma-Pisa 1-0 | Due pali dei nerazzurri nel primo tempo poi poco | è quasi addio alla serie A

Nel primo tempo, il Pisa ha colpito due pali senza riuscire a segnare, mentre nel secondo tempo non è riuscito a trovare il gol. Il Parma, invece, ha consolidato la vittoria e la permanenza in Serie A con un risultato di 1-0, lasciando i nerazzurri in una posizione difficile per la corsa alla salvezza. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha mantenuto il vantaggio e si è assicurata i punti necessari.

Il Pisa crea ma non concretizza. Due pali nel primo tempo, nel secondo non c'è il guizzo e anzi esce definitivamente il Parma, che si va a conquistare la matematica permanenza in serie A. Per i nerazzurri invece è retrocessione quasi certa, dopo la quinta sconfitta consecutiva. Si attende il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa-Milan, out Semper e Scuffet: chi difenderà i pali dei nerazzurri?Questa sera, nel match contro il Milan, il Pisa del nuovo Oscar Hiljemark dovrà fare a meno del titolatissimo Adrian Semper e della sua prima... Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo…»Lewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa apre il programma del sabato; I precedenti di Parma-Pisa; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni. Elphege ci ha preso gusto: segna ancora e il Parma vince 1-0. Pisa ancora sconfittoIl Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è. tuttomercatoweb.com Il Parma batte il Pisa 1-0: la salvezza adesso è anche matematica. E i crociati hanno un nuovo protagonista: Elphege - Risultati e classificaIl Parma conquista la salvezza anche sotto il profilo matematico battendo 1-0 il Pisa. Dopo una partita fiacca, i crociati la risolvono nel finale con il nuovo eroe, Nesta Elphege che trova il gol all ... gazzettadiparma.it SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/25/serie-a-in-campo-parma-pisa-0-0-diretta-_e679c600-1eda-4fc1-abcb-de05ab091b35.html - facebook.com facebook #Elphege mette aritmeticamente in salvo il #Parma: #Pisa battuto 1-0 x.com