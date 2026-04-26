Nella notte scorsa, nel territorio del Salernitano, si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli. In totale, quattro persone sono rimaste ferite in modo grave, mentre una ha subito ferite lievi. Purtroppo, uno dei coinvolti ha perso la vita a causa dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui dettagli di quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Due incidenti stradali si sono verificati la notte scorsa nel Sud della provincia di Salerno, con un bilancio complessivo di quattro feriti in condizioni critiche ed un altro in maniera lieve. Il primo incidente si è verificato nel Cilento, a Capaccio Paestum. Un’auto con a bordo due 30enni si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, poi trasportati in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove sono ricoverati in gravi condizioni. Un uomo di 75 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Vallo di Diano (Salerno) sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel tratto compreso tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, nei pressi di una rotonda.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due incidenti stradali nel Salernitano, bilancio pesante: un morto e 4 feriti

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