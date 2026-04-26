Due casi complicati e complessi distraggono Roberta Valente La notaia trascura il fidanzato che Stasera in tv la terza puntata

Stasera va in onda la terza puntata di una serie televisiva, mentre nel frattempo Roberta Valente, notaia, si dedica intensamente al proprio lavoro. La donna, molto concentrata sui propri impegni, non si accorge che il suo fidanzato, Stefano, mostra comportamenti sempre più distanti e assenti. Due situazioni complicate si intrecciano, creando tensione tra gli aspetti lavorativi e personali della sua vita.

Troppo presa dal lavoro, Roberta Valente rischia di trascurare gli affetti. Per questo non si accorge che il suo Stefano appare sempre più distratto e distaccato. Cosa sta nascondendo il suo fidanzato? Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay (dove on demand è possibile vedere gli episodi già trasmessi), va in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La serie ambientata in uno degli scorci più belli della Campania. Protagonisti della miniserie in 4 serate, diretta da Vincenzo Pirozzi, sono Maria Vera Ratti, già amata dagli spettatori di Rai 1 in I l Commissario Ricciardi, e Alessio Lapice.🔗 Leggi su Amica.it

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