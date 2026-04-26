Un nuovo nome si fa strada nella scena della musica house online. Si chiama Claviger e sta guadagnando attenzione tra gli appassionati di musica digitale. La sua presenza si nota sui principali canali di streaming e sui social media dedicati al genere. La sua attività si concentra sulla diffusione di brani e mix che stanno attirando un pubblico crescente di ascoltatori.

Quando si tratta di cercare brani di musica house in Rete c’è un nome nuovo. Si fa chiamare Claviger. Non ha un volto. Come capita spesso in questo ambiente, è un progetto musicale che produce brani che circolano nei club di mezzo globo, e nelle radio. Ieri sera quel volto è stato scoperto, e si tratta di un bagnino di Riccione. Gilberto Fuzzi da anni è appassionato di musica. Ha cominciato una ventina di anni fa realizzando alcuni brani inserendoli in Rete. Oggi quel progetto è cresciuto "e con mio fratello Cesare siamo diventati produttori. Il nome della nostra casa di produzione? Ovviamente Scalo 54, lo stesso nome che abbiamo dato al chiringuito dello stabilimento balneare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due bagnini scalano la musica globale

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