Musica Italiana | Taratata e Bonolis scalano la sfida per un nuovo palcoscenico contro Sanremo

Paolo Bonolis e il programma “Taratata” hanno deciso di sfidare Sanremo, il festival più seguito in Italia. Bonolis annuncia una nuova idea per portare musica in tv, puntando su un format diverso e più diretto. La sfida si gioca sul palco e tra il pubblico, con l’obiettivo di attirare un pubblico più giovane e appassionato.

La Musica Italiana si Divide: “Taratata” e Bonolis Sfidano il Dominio di Sanremo. Il panorama televisivo italiano si prepara a una nuova competizione musicale. Il ritorno di “Taratata”, format di successo condotto da Giovanni Caccamo su Canale 5, si affianca alla volontà di Paolo Bonolis di proporre un’alternativa al Festival di Sanremo, generando interesse e analisi tra addetti ai lavori e pubblico. Ritorno a “Taratata”: Un Palcoscenico per i Grandi. “Taratata” è pronto a tornare sul piccolo schermo, offrendo un palcoscenico a figure di spicco della musica italiana. Ligabue, Elisa, Giorgia e Max Pezzali sono tra gli artisti annunciati, pronti a regalare esibizioni live e duetti inediti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Taratata Rinasce: Bonolis sfida la concorrenza con Elisa, Giorgia e Pezzali per una celebrazione della musica italiana.Paolo Bonolis torna in tv con “Taratata” e sfida la concorrenza puntando su grandi nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia e Pezzali.

Taratata riparte de Bergamo. Bonolis: “La musica è la colonna sonora dei ricordi. A Sanremo manca sostanza”La trasmissione Taratata torna a Bergamo con un evento che ha attirato molti appassionati.

