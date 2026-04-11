Reputazione globale | Ferrari e Barilla scalano la top 10 mondiale

Il report di RepTrak per il 2026 mostra come la reputazione aziendale sia un elemento chiave per valutare la posizione di grandi gruppi internazionali. Tra le aziende presenti nella top 10 mondiale ci sono due aziende italiane, Ferrari e Barilla, che si distinguono per la loro elevata percezione a livello globale. La classifica riflette l’importanza di questi fattori nel panorama economico attuale.

Il nuovo report di RepTrak per il 2026 delinea una classifica globale dove la reputazione aziendale emerge come un parametro fondamentale per valutare la solidità dei grandi gruppi, evidenziando la presenza di due eccellenze italiane, Ferrari e Barilla, nella top 10 mondiale. Il monitoraggio internazionale, attivo sin dal 1999, utilizza un modello che integra aspetti razionali e componenti emotive, analizzando variabili che spaziano dalla governance all’innovazione fino alle prestazioni complessive delle imprese. L’equilibrio tra tradizione industriale e nuovi paradigmi tecnologici. La gerarchia delle aziende più rispettate al mondo nel 2026 rivela un mix di stabilità storica e capacità di evoluzione tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reputazione globale: Ferrari e Barilla scalano la top 10 mondiale Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e BarillaLa reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali. Barilla prima azienda food al mondo per reputazione: entra nella top 10 globaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto...