I Carabinieri di Marano hanno rintracciato il ragazzo di 15 anni ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta ieri sera, durante la quale due giovani di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio. L’indagine si è concentrata sulla ricostruzione dell’episodio e sull’individuazione del sospettato, che è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Identificato e rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Marano il presunto aggressore che ieri sera ha accoltellato due 16enni a Marano, in provincia di Napoli. Si tratta di F.V., un 15enne incensurato. Marano, accoltellati due 16enni: identificato e rintracciato l'aggressore. Ha 15 anni Il ragazzo è stato denunciato e deve rispondere di lesioni aggravate. I due 16enni accoltellati ieri sera in via Falcone sono stati trasportati negli ospedali di Pozzuoli e Giugliano. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Più grave quello ricoverato a Giugliano, giunto infatti in codice rosso al pronto soccorso del San Giuliano. Alla base della lite futili motivi, forse uno sguardo di troppo che avrebbe acceso gli animi e spinto il 15enne a estrarre un coltello ferendo entrambi i cugini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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