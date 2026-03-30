Napoli due 16enni accoltellati da un coetaneo | è caccia all’aggressore

Nella serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli, due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con un coltello da un loro coetaneo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando l’autore dell’aggressione. Nessuna delle due vittime ha riportato ferite gravi, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica.

Due 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’ aggressione sarebbe avvenuta in via Falcone, nei pressi delle giostre. Uno dei due ragazzi è stato colpito con almeno 6 fendenti ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ ospedale di Pozzuoli, mentre l’altro è stato colpito tre volte ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ ospedale di Giugliano in Campania. L’aggressore, verosimilmente un loro coetaneo, è scappato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a rintracciare il giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressore Articoli correlati Leggi anche: Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari, la Polizia sulle tracce dell’aggressore dei due 24enni Leggi anche: Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari, la Polizia sulle tracce dell’aggressore dei due 24enni Napoli, 15enne accoltellato da coetanei in centro storico all’uscita da scuola Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli due 16enni accoltellati da un... Temi più discussi: Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressore; Napoli, due accoltellati in corso Garibaldi. Forse per rapina, indagano i carabinieri; Marano, 16enni accoltellati a via Falcone - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Choc a Marano: due 16enni accoltellati nei pressi delle giostre. Marano, due 16enni accoltellati alle giostre: uno è graveMarano– Una serata di svago si è trasformata in tragedia a Marano di Napoli. Intorno alle 23:30 di ieri, in via Falcone, due ragazzi di 16 anni, entrambi di ... cronachedellacampania.it Choc a Marano: due 16enni accoltellati nei pressi delle giostreUno è stato colpito con sei fendenti, l'altro con tre: indagini in corso ... msn.com A Napoli continua a tenere banco il caso Lukaku, dopo la decisione del belga di non rientrare in Italia a seguito della scelta di non giocare le amichevoli con il Belgio Situazione che ha molto irritato il Napoli, che potrebbe anche comminare delle sanzioni al - facebook.com facebook Hamad #Medjedovic incanta Napoli: il pupillo di Novak #Djokovic conquista la Guerri Napoli Tennis Cup x.com