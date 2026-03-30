Napoli due 16enni accoltellati da un coetaneo | è caccia all’aggressore

Da lapresse.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli, due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con un coltello da un loro coetaneo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando l’autore dell’aggressione. Nessuna delle due vittime ha riportato ferite gravi, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica.

Due 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’ aggressione sarebbe avvenuta in via Falcone, nei pressi delle giostre. Uno dei due ragazzi è stato colpito con almeno 6 fendenti ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ ospedale di Pozzuoli, mentre l’altro è stato colpito tre volte ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ ospedale di Giugliano in Campania. L’aggressore, verosimilmente un loro coetaneo, è scappato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a rintracciare il giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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