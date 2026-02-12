Eli Lilly di Sesto Giani | Possibile ampliamento fino a 300 nuovi posti di lavoro

Il presidente della Toscana Eugenio Giani annuncia che potrebbe arrivare un ampliamento dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino, con l’aggiunta di fino a 300 nuovi posti di lavoro. Giani sottolinea l’obiettivo di attrarre più persone disposte a investire in regione, parlando della crescita del sito farmaceutico e delle opportunità che si aprono. La notizia ha suscitato interesse tra i lavoratori e le imprese locali.

“È importante attrarre persone che poi vogliono venire a investire in Toscana”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani soffermandosi, in particolare, sulla situazione dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino. Giani ha spiegato di aver visitato l’azienda farmaceutica, sottolineando l’ipotesi di un ampliamento dell’impianto. “Si parla di 300 lavoratori in più se consentiamo questo ampliamento, ci stiamo dando da fare per farlo”. Secondo il governatore, l’accordo di programma siglato negli anni scorsi ha già prodotto risultati concreti. “L’accordo che ho firmato quando ero presidente del Consiglio regionale e poi da presidente della Regione si è sostanzialmente realizzato”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Eli Lilly Sesto

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di un possibile ampliamento dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di un equilibrio tra salute fisica e mentale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Eli Lilly Sesto

Argomenti discussi: Eli Lilly: In Italia troppi ostacoli per pensare di investire ancora; Farmaceutica, la competitività oggi si misura sulla velocità. Il monito di Ricks (Lilly); Reddit Stock Jumps 5% on Earnings Beat and $1 Billion Share Buyback; Borsa Usa mista, trimestrali positive contrastano nervosismo settore software Da Reuters - Investing.com.

Accordo Regione Toscana-Ely Lilly per spostare Liceo ed espandere lo stabilimento di Sesto Fiorentino. Una partnership virtuosaLa Regione contribuirà con un investimento di oltre 10 mln di euro che consentirà all’Azienda farmaceutica di aggiungere altri 72 mln di euro per aumentare le capacità produttive e diversificare le ... quotidianosanita.it

Premio Leonardo International a Eli Lilly: 65 anni di storia in Italia e un impegno di 1,5 miliardiPer la prima volta assegnato ad un’azienda farmaceutica a capitale estero basata in Italia. Annunciato lo scorso anno un nuovo impegno nel nostro Paese di oltre 750 milioni entro il 2025 per il ... milanofinanza.it

Oggi in visita allo stabilimento Eli Lilly, eccellenza internazionale che in Toscana trova terreno fertile per ricerca, innovazione e sviluppo. In questi anni abbiamo scritto una pagina importante di collaborazione tra pubblico e impresa, con 750 milioni di euro di i - facebook.com facebook

E se un colosso farmaceutico incontra difficoltà a investire in Italia a causa degli ostacoli burocratici, figuriamoci le piccole e medie imprese… Dave Ricks, AD @EliLillyandCo: L’Italia è un Paese in cui è più difficile investire, se lo confrontiamo alla Germania o x.com