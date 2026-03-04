A Prato, nel carcere della Dogaia, sono stati segnalati vari episodi di illegalità, tra cui il lancio di droga oltre il muro di cinta e la presenza di cellulari in circolazione tra le celle. Recentemente sono state trovate spedizioni di droga nascoste tra le fette di salumi, mentre le tensioni tra detenuti e agenti aumentano di giorno in giorno.

Prato, 4 marzo 2026 – Cellulari che continuano a circolare illegalmente tra le celle, droga che entra con spedizioni postali o viene lanciata oltre il muro di cinta, tensioni sempre più frequenti tra detenuti e agenti. L’illegalità, denuncia la procura di Prato, continua a caratterizzare il carcere La Dogaia, nonostante i ripetuti interventi repressivi messi in campo tra giugno, novembre e dicembre dello scorso anno e nei primi mesi del 2026. A fotografare la situazione è il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, che parla ancora una volta di una “azione criminosa pulviscolare” che si perpetua a vari livelli all’interno della struttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga nascosta tra le fette di salumi e lanciata oltre il muro di cinta. Prato, ancora caos nel carcere della Dogaia

Aversa, lancia droga oltre muro di cinta carcere: arresto e sequestroE’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è...

Aversa, sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere: arrestatoE’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è...

Contenuti e approfondimenti su Droga nascosta.

Temi più discussi: Il palazzo con la droga nascosta ovunque: il pianerottolo diventa base di spaccio; Napoli, droga nascosta tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona; Napoli, droga nascosta tra casa e palazzi: arrestato 20enne, sequestrate oltre 270 dosi a Scampia; Fuga nei vicoli e droga nascosta tra le lastre della pavimentazione: 20enne denunciato per spaccio -.

Ordini in chat criptate e delivery: come avveniva lo spaccio di cocaina, ecstasy e droga del palloncinoUndici arresti è il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato tra Roma e dintorni. Sequestrati hashish, cocaina, ecstasy e protossido di azoto, la cosiddetta droga del palloncino. fanpage.it

Droga nascosta nelle parti intime, operazione antidroga nel carcere di Via RomaAncora un duro colpo al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Orvieto. Il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ... orvietosi.it

A Migliarino un 32enne sorpreso con la droga nascosta all’interno del suo camper facebook

Droga nascosta in bocca o in bella vista sul bancone di un negozio: tre arresti e due denunce a Torino x.com