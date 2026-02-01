Droga munizioni e un' arma clandestina nascosta in casa | un arresto a Capaci

I carabinieri di Capaci hanno arrestato un giovane di 21 anni, trovato in possesso di droga, munizioni e un’arma clandestina nascosta in casa. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e un’arma alterata, che ora sono al centro di un’indagine. L’arresto arriva dopo mesi di controlli nella zona, e il ragazzo ora si trova in cella in attesa dell’udienza di convalida.

Si tratta di un palermitano di 21 anni. Denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il fratello Droga, munizioni e un'arma clandestina. È questo il bilancio che ha fatto scattare le manette ai polsi di un 21enne, palermitano, arrestato dai carabinieri della stazione di Capaci e accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, alterazione di armi e armi clandestine. Mentre il fratello è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Salerno, i Carabinieri hanno effettuato un intervento di controllo del territorio che ha portato all'arresto di una persona per detenzione illegale di arma e munizioni.

Nella città di Taranto, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di due giovani, di 24 e 18 anni, pregiudicati.

