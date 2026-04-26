Una donna di 23 anni è stata arrestata a San Genesio e Uniti dopo aver aggredito la compagna. La vittima è stata trasportata al Policlinico di Pavia, dove è stata ricoverata con una prognosi di trenta giorni. Poco dopo l’aggressione, la donna ha tentato di lanciarsi dal balcone dell’abitazione. La polizia ha preso in custodia la sospettata e sta svolgendo le indagini sull’accaduto.

? Cosa sapere Una ventitreenne arrestata a San Genesio e Uniti dopo aver aggredito la compagna.. La vittima è stata ricoverata al Policlinico di Pavia con trenta giorni di prognosi.. Una ventitreenne è stata arrestata dalla polizia a San Genesio e Uniti dopo aver tentato di strangolare la compagna con un guinzaglio per cani, spingendo la vittima a lanciarsi dal balcone del primo piano. Il dramma si è consumato nel cuore del pavese, trasformando una normale abitazione in un luogo di violenza estrema. La giovane donna, colpita durante l’aggressione, ha cercato una via d’uscita disperata gettandosi nel vuoto dal balcone del condominio dove viveva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma nel pavese: lei si lancia dal balcone dopo l’aggressione

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