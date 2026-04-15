Un grave episodio si è verificato a Bari, dove un uomo di 61 anni avrebbe spinto dal balcone la moglie di 54 anni, per poi buttarsi anche lui nel vuoto. La coppia si stava separando e l’incidente si è verificato in un’abitazione della città. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

BARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. La separazione Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bari. La coppia si stava separando

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