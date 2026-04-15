A Bisceglie, in provincia di Bari, si è consumato un episodio drammatico: un uomo di 61 anni ha lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, per poi gettarsi anch’egli nel vuoto. La coppia si trovava in una fase di separazione, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni di entrambi sono gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

BARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. La separazione Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un'altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto, a Bisceglie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bisceglie. La coppia si stava separando

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